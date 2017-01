SSH è un protocollo di rete che ci permette di stabilire una connessione remota cifrata tra un client ed un server.

Alla autenticazione tramite password è preferibile scegliere l’autenticazione tramite chiave ed inserimento di una passphrase per lo sblocco di quest’ultima.

Il primo passo è generare sul MAC una coppia di chiavi, una privata da inserire sul device che funge da client ed una pubblica da inserire sul server.

Apriamo il terminale e digitiamo:

ssh-keygen -t dsa

il terminale riporta:

Generating public/private dsa key pair.

Enter file in which to save the key (/Users/Max/.ssh/id_dsa):

Premiamo invio o personalizziamo la directory di destinazione (default User/.ssh/), successivamente inseriamo due volte una passphrase da noi scelta che ci sarà richiesta durante le connessioni per sbloccare la chiave:

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /Users/Max/.ssh/id_dsa.

Your public key has been saved in /Users/Max/.ssh/id_dsa.pub.

The key fingerprint is:

08:47:e1:D6:d7:bd:D1:f3:6b:cc:4d:0c:e3:76:54:fe [email protected]

The key’s randomart image is:

+–[ DSA 1024]—-+

| o. +|

| o* . . +.|

| . + . . +o=|

| + . . . =*|

| D o.F|

| .*.o|

| +.|

| . |

| |

+—————–+

Sotto la directory /.ssh/ sono stati così creati due file contenenti rispettivamente la chiave privata e la chiave pubblica:

– id_dsa

– id_dsa.pub

Successivamente digitiamo il comando ssh-add:la passphrase delle chiavi:

ssh-add ~/.ssh/id_dsa



e reinseriamo la passphrase:

Enter passphrase for /Users/Max/.ssh/id_dsa:

Identity added: /Users/Max/.ssh/id_dsa (/Users/Max/.ssh/id_dsa)

L’inserimento della chiave pubblica sul mio provider (siteground) è alquanto semplice, basta aprire la chiave pubblica con un editor di testo e copiare il contenute nell’apposita finestra:

Diversamente è possibile inserire manualmente la chiave copiando il contenuto della chiave pubblica sul file authorized_key presente sul server:

~/.ssh/authorized_keys

Metodi alternativi sono utilizzare i comandi ssh-copy-id o scp:

scp -P porta ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected] :~/.ssh/authorized_keys

Se ricevete l’errore:

Permission denied (publickey)

Impostate i permessi sul server come segue:

$ chmod 700 ~/.ssh

$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Per provare la connessione digitiamo da terminale:

[email protected] -p porta

Per l’utilizzo di SSH tramite iPad vi rimando al prossimo articolo.